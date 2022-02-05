В Сталинградском забеге наравне с молодежью принял участие 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Васильевич Медков
В Волгограде прошёл забег в честь 79-летия Победы в Сталинградской битве
В Волгограде прошёл забег в честь 79-летия Победы в Сталинградской битве
В Волгограде прошёл забег в честь 79-летия Победы в Сталинградской битве
В Волгограде прошёл забег в честь 79-летия Победы в Сталинградской битве
В Волгограде прошёл забег в честь 79-летия Победы в Сталинградской битве
В Волгограде прошёл забег в честь 79-летия Победы в Сталинградской битве
В Волгограде прошёл забег в честь 79-летия Победы в Сталинградской битве
В Волгограде прошёл забег в честь 79-летия Победы в Сталинградской битве
В Волгограде прошёл забег в честь 79-летия Победы в Сталинградской битве