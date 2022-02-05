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2 февраля 2022 9:06

В Волгограде прошёл забег в честь 79-летия Победы в Сталинградской битве

Геннадий БИСЕНОВ
В Сталинградском забеге наравне с молодежью принял участие 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Васильевич Медков

В Сталинградском забеге наравне с молодежью принял участие 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Васильевич Медков

В Волгограде прошёл забег в честь 79-летия Победы в Сталинградской битве

В Волгограде прошёл забег в честь 79-летия Победы в Сталинградской битве

В Волгограде прошёл забег в честь 79-летия Победы в Сталинградской битве

В Волгограде прошёл забег в честь 79-летия Победы в Сталинградской битве

В Волгограде прошёл забег в честь 79-летия Победы в Сталинградской битве

В Волгограде прошёл забег в честь 79-летия Победы в Сталинградской битве

В Волгограде прошёл забег в честь 79-летия Победы в Сталинградской битве

В Волгограде прошёл забег в честь 79-летия Победы в Сталинградской битве

В Волгограде прошёл забег в честь 79-летия Победы в Сталинградской битве

В Волгограде прошёл забег в честь 79-летия Победы в Сталинградской битве

В Волгограде прошёл забег в честь 79-летия Победы в Сталинградской битве

В Волгограде прошёл забег в честь 79-летия Победы в Сталинградской битве

В Волгограде прошёл забег в честь 79-летия Победы в Сталинградской битве

В Волгограде прошёл забег в честь 79-летия Победы в Сталинградской битве

В Волгограде прошёл забег в честь 79-летия Победы в Сталинградской битве

В Волгограде прошёл забег в честь 79-летия Победы в Сталинградской битве

В Волгограде прошёл забег в честь 79-летия Победы в Сталинградской битве

В Волгограде прошёл забег в честь 79-летия Победы в Сталинградской битве