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21 января 2022 14:06

Волгоградские художники показали как видят зиму

В выставочном зале на Краснознаменской,6 открылась выставка "Зима-22". На выставке представлено 105 разножанровых работ 49 художников Волгограда и Волжского
Геннадий БИСЕНОВ
Выставка "Зима-22"

Выставка "Зима-22"

Выставка "Зима-22"

Выставка "Зима-22"

Выставка "Зима-22"

Выставка "Зима-22"

Выставка "Зима-22"

Выставка "Зима-22"

Выставка "Зима-22"

Выставка "Зима-22"

Выставка "Зима-22"

Выставка "Зима-22"

Выставка "Зима-22"

Выставка "Зима-22"

Выставка "Зима-22"

Выставка "Зима-22"

Выставка "Зима-22"

Выставка "Зима-22"

Выставка "Зима-22"

Выставка "Зима-22"