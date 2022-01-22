Меню
Волгоград
Фото
Видео
Коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Звезды
Здоровье
Наши права
Наука
Колумнисты
Происшествия
Путеводитель
Промокоды
Сериалы
Спецпроекты
Туризм
Пресс-центр
Недвижимость
Телевизор
Коллекции
Гид потребителя
Все о КП
Радио КП
Реклама
Конкурсы и тесты
Новое на сайте
Еще
Радио
Меню
Волгоград
Фото
Видео
Коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Звезды
Здоровье
Наши права
Наука
Колумнисты
Происшествия
Путеводитель
Промокоды
Сериалы
Спецпроекты
Туризм
Пресс-центр
Недвижимость
Телевизор
Коллекции
Гид потребителя
Все о КП
Радио КП
Реклама
Конкурсы и тесты
Новое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
0°
Радио
Реклама
Подписка
Сегодня:
Новости
Наше кино
COVID-19
Пункты вакцинации
Отдых в России
Происшествия
Украина
Афиша
Еще
21 января 2022 14:06
Волгоградские художники показали как видят зиму
В выставочном зале на Краснознаменской,6 открылась выставка "Зима-22". На выставке представлено 105 разножанровых работ 49 художников Волгограда и Волжского
Геннадий БИСЕНОВ
Поделиться
Выставка "Зима-22"
Выставка "Зима-22"
Выставка "Зима-22"
Выставка "Зима-22"
Выставка "Зима-22"
Выставка "Зима-22"
Выставка "Зима-22"
Выставка "Зима-22"
Выставка "Зима-22"
Выставка "Зима-22"