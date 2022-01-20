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20 января 2022 13:06

Зимний ВОЛГОГРАД

Зима в Волгограде. С утра январь, а с обеда март
Геннадий БИСЕНОВ
Зимний ВОЛГОГРАД

Зимний ВОЛГОГРАД

Зимний ВОЛГОГРАД

Зимний ВОЛГОГРАД

Зимний ВОЛГОГРАД

Зимний ВОЛГОГРАД

Зимний ВОЛГОГРАД

Зимний ВОЛГОГРАД

Зимний ВОЛГОГРАД

Зимний ВОЛГОГРАД

Зимний ВОЛГОГРАД

Зимний ВОЛГОГРАД

Зимний ВОЛГОГРАД

Зимний ВОЛГОГРАД

Зимний ВОЛГОГРАД

Зимний ВОЛГОГРАД

Зимний ВОЛГОГРАД

Зимний ВОЛГОГРАД

Зимний ВОЛГОГРАД

Зимний ВОЛГОГРАД