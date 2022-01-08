В Волгограде состоялся массовый костюмированный «Рождественский забег»

Костюмированный «Рождественский забег» в Волгограде
Костюмированный «Рождественский забег» в Волгограде
Костюмированный «Рождественский забег» в Волгограде
Костюмированный «Рождественский забег» в Волгограде
Костюмированный «Рождественский забег» в Волгограде
Костюмированный «Рождественский забег» в Волгограде
Костюмированный «Рождественский забег» в Волгограде
Костюмированный «Рождественский забег» в Волгограде
Костюмированный «Рождественский забег» в Волгограде
Костюмированный «Рождественский забег» в Волгограде