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7 января 2022 12:03

В Волгограде состоялся массовый костюмированный «Рождественский забег»

7 января в Волгограде состоялся массовый костюмированный «Рождественский забег»
Геннадий БИСЕНОВ
Костюмированный «Рождественский забег» в Волгограде

Костюмированный «Рождественский забег» в Волгограде

Костюмированный «Рождественский забег» в Волгограде

Костюмированный «Рождественский забег» в Волгограде

Костюмированный «Рождественский забег» в Волгограде

Костюмированный «Рождественский забег» в Волгограде

Костюмированный «Рождественский забег» в Волгограде

Костюмированный «Рождественский забег» в Волгограде

Костюмированный «Рождественский забег» в Волгограде

Костюмированный «Рождественский забег» в Волгограде

Костюмированный «Рождественский забег» в Волгограде

Костюмированный «Рождественский забег» в Волгограде

Костюмированный «Рождественский забег» в Волгограде

Костюмированный «Рождественский забег» в Волгограде

Костюмированный «Рождественский забег» в Волгограде

Костюмированный «Рождественский забег» в Волгограде

Костюмированный «Рождественский забег» в Волгограде

Костюмированный «Рождественский забег» в Волгограде

Костюмированный «Рождественский забег» в Волгограде

Костюмированный «Рождественский забег» в Волгограде