В храме Александра Невского Волгограда прошла Детская Рождественская литургия

Детская Рождественская литургия в храме Александра Невского
Детская Рождественская литургия в храме Александра Невского
Детская Рождественская литургия в храме Александра Невского
Детская Рождественская литургия в храме Александра Невского
Детская Рождественская литургия в храме Александра Невского
Детская Рождественская литургия в храме Александра Невского
Детская Рождественская литургия в храме Александра Невского
Детская Рождественская литургия в храме Александра Невского
Детская Рождественская литургия в храме Александра Невского
Детская Рождественская литургия в храме Александра Невского