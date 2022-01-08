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7 января 2022 11:17

В храме Александра Невского Волгограда прошла Детская Рождественская литургия

Геннадий БИСЕНОВ
Детская Рождественская литургия в храме Александра Невского

Детская Рождественская литургия в храме Александра Невского

Детская Рождественская литургия в храме Александра Невского

Детская Рождественская литургия в храме Александра Невского

Детская Рождественская литургия в храме Александра Невского

Детская Рождественская литургия в храме Александра Невского

Детская Рождественская литургия в храме Александра Невского

Детская Рождественская литургия в храме Александра Невского

Детская Рождественская литургия в храме Александра Невского

Детская Рождественская литургия в храме Александра Невского

Детская Рождественская литургия в храме Александра Невского

Детская Рождественская литургия в храме Александра Невского

Детская Рождественская литургия в храме Александра Невского

Детская Рождественская литургия в храме Александра Невского

Детская Рождественская литургия в храме Александра Невского

Детская Рождественская литургия в храме Александра Невского

Детская Рождественская литургия в храме Александра Невского

Детская Рождественская литургия в храме Александра Невского

Детская Рождественская литургия в храме Александра Невского

Детская Рождественская литургия в храме Александра Невского