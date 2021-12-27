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26 декабря 2021 3:26

Предновогодний ВОЛГОГРАД

В областном центре начались праздничные мероприятия, и засияла огнями главная елка в пойме реки Царицы
Предновогодний ВОЛГОГРАД

Предновогодний ВОЛГОГРАД

Предновогодний ВОЛГОГРАД

Предновогодний ВОЛГОГРАД

Предновогодний ВОЛГОГРАД

Предновогодний ВОЛГОГРАД

Предновогодний ВОЛГОГРАД

Предновогодний ВОЛГОГРАД

Предновогодний ВОЛГОГРАД

Предновогодний ВОЛГОГРАД

Предновогодний ВОЛГОГРАД

Предновогодний ВОЛГОГРАД

Предновогодний ВОЛГОГРАД

Предновогодний ВОЛГОГРАД

Предновогодний ВОЛГОГРАД

Предновогодний ВОЛГОГРАД

Предновогодний ВОЛГОГРАД

Предновогодний ВОЛГОГРАД

Предновогодний ВОЛГОГРАД

Предновогодний ВОЛГОГРАД