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Волгоград
Фото
Видео
Коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Звезды
Здоровье
Наши права
Наука
Колумнисты
Происшествия
Путеводитель
Промокоды
Сериалы
Спецпроекты
Туризм
Пресс-центр
Недвижимость
Телевизор
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26 декабря 2021 3:26
Предновогодний ВОЛГОГРАД
В областном центре начались праздничные мероприятия, и засияла огнями главная елка в пойме реки Царицы
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Предновогодний ВОЛГОГРАД
Предновогодний ВОЛГОГРАД
Предновогодний ВОЛГОГРАД
Предновогодний ВОЛГОГРАД
Предновогодний ВОЛГОГРАД
Предновогодний ВОЛГОГРАД
Предновогодний ВОЛГОГРАД
Предновогодний ВОЛГОГРАД
Предновогодний ВОЛГОГРАД
Предновогодний ВОЛГОГРАД