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18 декабря 2021 17:40

В Горьковке состоялся традиционный «Онегинский бал»

В главной библиотеке Волгограда состоялся традиционный «Онегинский бал»
Геннадий БИСЕНОВ
В Горьковке состоялся традиционный «Онегинский бал»

В Горьковке состоялся традиционный «Онегинский бал»

В Горьковке состоялся традиционный «Онегинский бал»

В Горьковке состоялся традиционный «Онегинский бал»

В Горьковке состоялся традиционный «Онегинский бал»

В Горьковке состоялся традиционный «Онегинский бал»

В Горьковке состоялся традиционный «Онегинский бал»

В Горьковке состоялся традиционный «Онегинский бал»

В Горьковке состоялся традиционный «Онегинский бал»

В Горьковке состоялся традиционный «Онегинский бал»

В Горьковке состоялся традиционный «Онегинский бал»

В Горьковке состоялся традиционный «Онегинский бал»

В Горьковке состоялся традиционный «Онегинский бал»

В Горьковке состоялся традиционный «Онегинский бал»

В Горьковке состоялся традиционный «Онегинский бал»

В Горьковке состоялся традиционный «Онегинский бал»

В Горьковке состоялся традиционный «Онегинский бал»

В Горьковке состоялся традиционный «Онегинский бал»

В Горьковке состоялся традиционный «Онегинский бал»

В Горьковке состоялся традиционный «Онегинский бал»