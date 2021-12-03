В музе Машкова открылась выставка известного волгоградского художника Екатерины Гельперн

Художник Екатерина ГГЕЛЬПЕРН
Выставка Екатерины Гельперн «Праздник, который всегда со мной»
Выставка Екатерины Гельперн «Праздник, который всегда со мной»
Выставка Екатерины Гельперн «Праздник, который всегда со мной»
Выставка Екатерины Гельперн «Праздник, который всегда со мной»
Выставка Екатерины Гельперн «Праздник, который всегда со мной»
Выставка Екатерины Гельперн «Праздник, который всегда со мной»
Выставка Екатерины Гельперн «Праздник, который всегда со мной»
Выставка Екатерины Гельперн «Праздник, который всегда со мной»
Выставка Екатерины Гельперн «Праздник, который всегда со мной»