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3 декабря 2021 16:26

В музе Машкова открылась выставка известного волгоградского художника Екатерины Гельперн

Геннадий БИСЕНОВ
Художник Екатерина ГГЕЛЬПЕРН

Художник Екатерина ГГЕЛЬПЕРН

Выставка Екатерины Гельперн «Праздник, который всегда со мной»

Выставка Екатерины Гельперн «Праздник, который всегда со мной»

Выставка Екатерины Гельперн «Праздник, который всегда со мной»

Выставка Екатерины Гельперн «Праздник, который всегда со мной»

Выставка Екатерины Гельперн «Праздник, который всегда со мной»

Выставка Екатерины Гельперн «Праздник, который всегда со мной»

Выставка Екатерины Гельперн «Праздник, который всегда со мной»

Выставка Екатерины Гельперн «Праздник, который всегда со мной»

Выставка Екатерины Гельперн «Праздник, который всегда со мной»

Выставка Екатерины Гельперн «Праздник, который всегда со мной»

Выставка Екатерины Гельперн «Праздник, который всегда со мной»

Выставка Екатерины Гельперн «Праздник, который всегда со мной»

Выставка Екатерины Гельперн «Праздник, который всегда со мной»

Выставка Екатерины Гельперн «Праздник, который всегда со мной»

Выставка Екатерины Гельперн «Праздник, который всегда со мной»

Выставка Екатерины Гельперн «Праздник, который всегда со мной»

Выставка Екатерины Гельперн «Праздник, который всегда со мной»

Выставка Екатерины Гельперн «Праздник, который всегда со мной»