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20 ноября 2021 4:19
Волгоградский ТЮЗ представил премьеру спектакля «Лес»
Волгоградский театр юного зрителя представил очередную премьеру своего 51-го сезона. Комедия «Лес» — одно из самых глубоких, интереснейших произведений великого русского драматурга Александра Островского.
Геннадий БИСЕНОВ
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Сцена из спектакля «Лес»
Сцена из спектакля «Лес»
Сцена из спектакля «Лес»
Сцена из спектакля «Лес»
Сцена из спектакля «Лес»
Сцена из спектакля «Лес»
Сцена из спектакля «Лес»
Сцена из спектакля «Лес»
Сцена из спектакля «Лес»
Сцена из спектакля «Лес»
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