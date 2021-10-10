9 октября 2021 20:49

В Волгоград приходит «Японская осень»

В рамках Года японско-российских межрегиональных и побратимских обменов в Волгограде открылся фестиваль «Японская осень» Основные площадки фестиваля «Японская осень» – библиотека имени Максима Горького и выставочный зал музея имени Машкова на улице Чуйкова,37