В Волгоград приходит «Японская осень»
Открыл фестиваль «Японская осень» в Волгограде посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки
Супруга посла Японии Хироко Кодзуки открыла в Волгограде выставку написанных ею икон
В Волгоград приходит «Японская осень»
В Волгоград приходит «Японская осень»
В Волгоград приходит «Японская осень»
В Волгоград приходит «Японская осень»
Лауреат международных конкурсов Светлана Катаева исполнила произведение «Ave Maria»
В Волгоград приходит «Японская осень»
В Волгоград приходит «Японская осень»