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9 октября 2021 20:49

В Волгоград приходит «Японская осень»

В рамках Года японско-российских межрегиональных и побратимских обменов в Волгограде открылся фестиваль «Японская осень» Основные площадки фестиваля «Японская осень» – библиотека имени Максима Горького и выставочный зал музея имени Машкова на улице Чуйкова,37
Геннадий БИСЕНОВ
В Волгоград приходит «Японская осень»

В Волгоград приходит «Японская осень»

Открыл фестиваль «Японская осень» в Волгограде посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки

Открыл фестиваль «Японская осень» в Волгограде посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки

Супруга посла Японии Хироко Кодзуки открыла в Волгограде выставку написанных ею икон

Супруга посла Японии Хироко Кодзуки открыла в Волгограде выставку написанных ею икон

В Волгоград приходит «Японская осень»

В Волгоград приходит «Японская осень»

В Волгоград приходит «Японская осень»

В Волгоград приходит «Японская осень»

В Волгоград приходит «Японская осень»

В Волгоград приходит «Японская осень»

В Волгоград приходит «Японская осень»

В Волгоград приходит «Японская осень»

Лауреат международных конкурсов Светлана Катаева исполнила произведение «Ave Maria»

Лауреат международных конкурсов Светлана Катаева исполнила произведение «Ave Maria»

В Волгоград приходит «Японская осень»

В Волгоград приходит «Японская осень»

В Волгоград приходит «Японская осень»

В Волгоград приходит «Японская осень»