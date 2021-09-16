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Звезды
Здоровье
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Наука
Колумнисты
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16 сентября 2021 14:47
Православные часы волгоградца Валерия ОКОЛЕЛОВА
В Волгоградском доме архитекторов открылась персональная выставка "Православные часы", члена союза архитекторов России Валерия Околелова. В экспозиции представлены около 50-ти часов
Геннадий БИСЕНОВ
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Автор выставки, архитектор Валерий Околелов
Выставка "Православные часы"
Выставка "Православные часы"
Выставка "Православные часы"
Выставка "Православные часы"
Выставка "Православные часы"
Выставка "Православные часы"
Выставка Валерия ОКОЛЕЛОВА