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16 сентября 2021 14:47

Православные часы волгоградца Валерия ОКОЛЕЛОВА

В Волгоградском доме архитекторов открылась персональная выставка "Православные часы", члена союза архитекторов России Валерия Околелова. В экспозиции представлены около 50-ти часов
Геннадий БИСЕНОВ
Автор выставки, архитектор Валерий Околелов

Автор выставки, архитектор Валерий Околелов

Выставка "Православные часы"

Выставка "Православные часы"

Выставка "Православные часы"

Выставка "Православные часы"

Выставка "Православные часы"

Выставка "Православные часы"

Выставка "Православные часы"

Выставка "Православные часы"

Выставка "Православные часы"

Выставка "Православные часы"

Выставка "Православные часы"

Выставка "Православные часы"

Выставка Валерия ОКОЛЕЛОВА

Выставка Валерия ОКОЛЕЛОВА