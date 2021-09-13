13 сентября 2021 0:24

В Волгограде День города завершился красочным фейерверком

Ярким финальным аккордом праздника в честь 432-го дня рождения Волгограда 12 сентября 2021 стали музыкальный парад, световой флешмоб и салют на Центральной набережной