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13 сентября 2021 0:24

В Волгограде День города завершился красочным фейерверком

Ярким финальным аккордом праздника в честь 432-го дня рождения Волгограда 12 сентября 2021 стали музыкальный парад, световой флешмоб и салют на Центральной набережной
Геннадий БИСЕНОВ
В Волгограде День города завершился красочным фейерверком

В Волгограде День города завершился красочным фейерверком

В Волгограде День города завершился красочным фейерверком

В Волгограде День города завершился красочным фейерверком

В Волгограде День города завершился красочным фейерверком

В Волгограде День города завершился красочным фейерверком

В Волгограде День города завершился красочным фейерверком

В Волгограде День города завершился красочным фейерверком

В Волгограде День города завершился красочным фейерверком

В Волгограде День города завершился красочным фейерверком

В Волгограде День города завершился красочным фейерверком

В Волгограде День города завершился красочным фейерверком

В Волгограде День города завершился красочным фейерверком

В Волгограде День города завершился красочным фейерверком

В Волгограде День города завершился красочным фейерверком

В Волгограде День города завершился красочным фейерверком

В Волгограде День города завершился красочным фейерверком

В Волгограде День города завершился красочным фейерверком

В Волгограде День города завершился красочным фейерверком

В Волгограде День города завершился красочным фейерверком