В Волгограде открылась выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына

Выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына
Выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына
Выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына
Выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына
Выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына
Выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына
Выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына
Выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына
Выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына
Выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына