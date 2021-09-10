Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
10 сентября 2021 15:06

В Волгограде открылась выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына

В экспозиции представлены более 150 экспонатов из фондовой коллекции музея: документы, памятные медали, фотографии по истории собора 20-30 гг. прошлого века, почтовые карточки, иконы, оружие, реплики орденов Александра Невского XVIII в.
Геннадий БИСЕНОВ
Выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына

Выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына

Выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына

Выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына

Выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына

Выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына

Выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына

Выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына

Выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына

Выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына

Выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына

Выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына

Выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына

Выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына

Выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына

Выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына

Выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына

Выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына

Выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына

Выставка к 120-летию закладки главного собора Царицына