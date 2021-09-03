Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
3 сентября 2021 20:32

В Волгограде к 800-летию Александра Невского открылась выставка «Русский храм»

3 сентября в Волгограде открылась выставка «Русский храм». В экспозиции – 92 работы живописи, графики и декоративно-прикладного искусства из фондов музея и мастерских местных художников
Геннадий БИСЕНОВ
Выставка «Русский храм»

Выставка «Русский храм»

Выставка «Русский храм»

Выставка «Русский храм»

Выставка «Русский храм»

Выставка «Русский храм»

Выставка «Русский храм»

Выставка «Русский храм»

Выставка «Русский храм»

Выставка «Русский храм»

Выставка «Русский храм»

Выставка «Русский храм»

Выставка «Русский храм»

Выставка «Русский храм»

Выставка «Русский храм»

Выставка «Русский храм»

Выставка «Русский храм»

Выставка «Русский храм»

Выставка «Русский храм»

Выставка «Русский храм»