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Спорт
Звезды
Здоровье
Наши права
Наука
Колумнисты
Происшествия
Путеводитель
Промокоды
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3 сентября 2021 20:32
В Волгограде к 800-летию Александра Невского открылась выставка «Русский храм»
3 сентября в Волгограде открылась выставка «Русский храм». В экспозиции – 92 работы живописи, графики и декоративно-прикладного искусства из фондов музея и мастерских местных художников
Геннадий БИСЕНОВ
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Выставка «Русский храм»
Выставка «Русский храм»
Выставка «Русский храм»
Выставка «Русский храм»
Выставка «Русский храм»
Выставка «Русский храм»
Выставка «Русский храм»
Выставка «Русский храм»
Выставка «Русский храм»
Выставка «Русский храм»