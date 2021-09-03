3 сентября 2021 20:32

В Волгограде к 800-летию Александра Невского открылась выставка «Русский храм»

3 сентября в Волгограде открылась выставка «Русский храм». В экспозиции – 92 работы живописи, графики и декоративно-прикладного искусства из фондов музея и мастерских местных художников