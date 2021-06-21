21 июня 2021 15:17

Юные футболисты сразились за Кубок «Комсомолки»

В Волгограде прошел ежегодный пятый открытый областной турнир. В середине июня на стадионе «Электроник» уже в пятый раз прошел открытый турнир Волгоградской области по футболу на Кубок газеты «Комсомольская правда» среди команд футболистов 2010 года рождения. Турнир отметил свой первый юбилей, а юные игроки хотя пока только мечтают о славе Левандовски, Месси и Роналду, но все же показали по-настоящему красивый футбол и волю к победе.