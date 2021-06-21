Юные футболисты сразились за Кубок «Комсомолки»

Турнир отметил свой первый юбилей, а юные игроки хотя пока только мечтают о славе Левандовски, Месси и Роналду, но все же показали по-настоящему красивый футбол и волю к победе
Подарки от генерального партнера компании Linde
В Волгограде прошел ежегодный пятый открытый областной турнир
3 место - «Нефтяник»
2 место - СШОР № 3
1 место —СШОР № 19 «Олимпия»-1
Победителям вручили кубки, медали и конечно же подарки от партнера
Юные футболисты боролись за победу и показывали характер
Юные футболисты боролись за победу и показывали характер
Юные футболисты боролись за победу и показывали характер