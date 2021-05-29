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29 мая 2021 10:11

В Волгограде студенты представили постановку «Обнимая небо»

Волгоградские студенты представили постановку «Обнимая небо», посвященной 76-й годовщине Победы в великой Отечественной войне. Режиссер -доцент кафедры режиссуры Волгоградского государственного института искусств и культуры – Юлия Скворцова. Хореограф- доцент кафедры хореографии Волгоградского государственного института искусств и культуры, обладатель гран-при Международного фестиваля современной хореографии "Сила беzмолвия" (Санкт-Петербург, 2017), Международного конкурса "Rigaspavasaris" (Рига, 2018) - Татьяна Аксенова.
Геннадий БИСЕНОВ
Спектакль "Обнимая небо"

Спектакль "Обнимая небо"

Спектакль "Обнимая небо"

Спектакль "Обнимая небо"

Спектакль "Обнимая небо"

Спектакль "Обнимая небо"

Спектакль "Обнимая небо"

Спектакль "Обнимая небо"

Спектакль "Обнимая небо"

Спектакль "Обнимая небо"

Спектакль "Обнимая небо"

Спектакль "Обнимая небо"

Спектакль "Обнимая небо"

Спектакль "Обнимая небо"

Спектакль "Обнимая небо"

Спектакль "Обнимая небо"

Спектакль "Обнимая небо"

Спектакль "Обнимая небо"

Спектакль "Обнимая небо"

Спектакль "Обнимая небо"