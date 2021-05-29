29 мая 2021 10:11

В Волгограде студенты представили постановку «Обнимая небо»

Волгоградские студенты представили постановку «Обнимая небо», посвященной 76-й годовщине Победы в великой Отечественной войне. Режиссер -доцент кафедры режиссуры Волгоградского государственного института искусств и культуры – Юлия Скворцова. Хореограф- доцент кафедры хореографии Волгоградского государственного института искусств и культуры, обладатель гран-при Международного фестиваля современной хореографии "Сила беzмолвия" (Санкт-Петербург, 2017), Международного конкурса "Rigaspavasaris" (Рига, 2018) - Татьяна Аксенова.