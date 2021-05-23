Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
23 мая 2021 21:38

В Волгограде прошел шахматный фестиваль

В воскресенье в Комсомольском саду Волгограда прошел большой праздник шахмат под открытым небом «Всей семьей за одной игрой»
Геннадий БИСЕНОВ

Шахматный фестиваль

Шахматный фестиваль

Шахматный фестиваль

Шахматный фестиваль

Шахматный фестиваль

Шахматный фестиваль

Шахматный фестиваль

Шахматный фестиваль

Шахматный фестиваль

Шахматный фестиваль