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Коронавирус
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Звезды
Здоровье
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Наука
Колумнисты
Происшествия
Путеводитель
Промокоды
Спецпроекты
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23 мая 2021 21:38
В Волгограде прошел шахматный фестиваль
В воскресенье в Комсомольском саду Волгограда прошел большой праздник шахмат под открытым небом «Всей семьей за одной игрой»
Геннадий БИСЕНОВ
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Шахматный фестиваль
Шахматный фестиваль
Шахматный фестиваль
Шахматный фестиваль
Шахматный фестиваль
Шахматный фестиваль
Шахматный фестиваль
Шахматный фестиваль
Шахматный фестиваль
Шахматный фестиваль