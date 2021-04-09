9 апреля 2021 18:45

Волгоградцам показали выставку «Близкий и далекий космос»

В Волгоградском областном краеведческом музее открылась выставка «Близкий и далекий космос», посвященная двойному юбилею: 60-летнему со дня первого полета человека в космос и 80-летию со дня рождения нашего знаменитого земляка, дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Малышева (1941-1999 гг.) На выставке представлены экспонаты из его мемориальной коллекции. Помимо фото и документов, посетители увидят подлинный скафандр космонавта, питание космонавтов, гидрокостюм «Форель» образца 1984 г., ложемент космонавта из орбитального корабля «Союз» - специальное индивидуально изготовленное профилированное сиденье кресла космонавта, уменьшающее влияние перегрузок на его организм, а также парадный мундир полковника авиации Юрия Малышева, НАЗ - носимый аварийный запас космонавта.