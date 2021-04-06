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6 апреля 2021 20:31

В Волгограде показали «квадромбы» художника Владислава Коваля

В выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств (ул.Чуйкова,37) открылась персональная выставка Владислава Коваля «Квадромб»
Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде показали «квадромбы» художника Владислава Коваля

В Волгограде показали «квадромбы» художника Владислава Коваля

В Волгограде показали «квадромбы» художника Владислава Коваля

В Волгограде показали «квадромбы» художника Владислава Коваля

В Волгограде показали «квадромбы» художника Владислава Коваля

В Волгограде показали «квадромбы» художника Владислава Коваля

В Волгограде показали «квадромбы» художника Владислава Коваля

В Волгограде показали «квадромбы» художника Владислава Коваля

В Волгограде показали «квадромбы» художника Владислава Коваля

В Волгограде показали «квадромбы» художника Владислава Коваля