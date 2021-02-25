Волгоградские художники представили « Коллекцию путешествий»

Открытие выставки волгоградских художников «Коллекция путешествий»
Выставка волгоградских художников «Коллекция путешествий»
Художник Татьяна Ковешникова
Выставка волгоградских художников «Коллекция путешествий»
Художник Елена Сивишкина
Выставка волгоградских художников «Коллекция путешествий»
Художник Елена Бурханова
Выставка волгоградских художников «Коллекция путешествий»
Художник Ольги Самойленко
Выставка волгоградских художников «Коллекция путешествий»
Художник Светлана Филиппова
Выставка волгоградских художников «Коллекция путешествий»
Выставка волгоградских художников «Коллекция путешествий»
Выставка волгоградских художников «Коллекция путешествий»