25 февраля 2021 22:33

Волгоградские художники представили « Коллекцию путешествий»

В Волгоградской областной детской художественной галерее открылась выставка волгоградских художников «Коллекция путешествий». «Коллекция путешествий» – это авторский проект художников Елены Бурхановой, Татьяны Ковешниковой, Ольги Самойленко, Елены Сивишкиной, Марии Соколовой и Светланы Филипповой. На выставке представлены пленэрные работы художников, выполненные в поездках по России и миру, доработанные в мастерской или оставленные в первозданном виде.