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Волгоградские художники представили « Коллекцию путешествий»

В Волгоградской областной детской художественной галерее открылась выставка волгоградских художников «Коллекция путешествий». «Коллекция путешествий» – это авторский проект художников Елены Бурхановой, Татьяны Ковешниковой, Ольги Самойленко, Елены Сивишкиной, Марии Соколовой и Светланы Филипповой. На выставке представлены пленэрные работы художников, выполненные в поездках по России и миру, доработанные в мастерской или оставленные в первозданном виде.
Геннадий БИСЕНОВ
Открытие выставки волгоградских художников «Коллекция путешествий»

Открытие выставки волгоградских художников «Коллекция путешествий»

Выставка волгоградских художников «Коллекция путешествий»

Выставка волгоградских художников «Коллекция путешествий»

Художник Татьяна Ковешникова

Художник Татьяна Ковешникова

Выставка волгоградских художников «Коллекция путешествий»

Выставка волгоградских художников «Коллекция путешествий»

Художник Елена Сивишкина

Художник Елена Сивишкина

Выставка волгоградских художников «Коллекция путешествий»

Выставка волгоградских художников «Коллекция путешествий»

Художник Елена Бурханова

Художник Елена Бурханова

Выставка волгоградских художников «Коллекция путешествий»

Выставка волгоградских художников «Коллекция путешествий»

Художник Ольги Самойленко

Художник Ольги Самойленко

Выставка волгоградских художников «Коллекция путешествий»

Выставка волгоградских художников «Коллекция путешествий»

Художник Светлана Филиппова

Художник Светлана Филиппова

Выставка волгоградских художников «Коллекция путешествий»

Выставка волгоградских художников «Коллекция путешествий»

Выставка волгоградских художников «Коллекция путешествий»

Выставка волгоградских художников «Коллекция путешествий»

Выставка волгоградских художников «Коллекция путешествий»

Выставка волгоградских художников «Коллекция путешествий»