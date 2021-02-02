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Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Геннадий БИСЕНОВ
Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге

Сталинградцы отмечают День победы в битве на Волге