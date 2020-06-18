В Волгограде боевая авиация провела тренировку к параду Победы
В Волгограде боевая авиация провела тренировку к параду Победы
В Волгограде боевая авиация провела тренировку к параду Победы
В Волгограде боевая авиация провела тренировку к параду Победы
В Волгограде боевая авиация провела тренировку к параду Победы
В Волгограде боевая авиация провела тренировку к параду Победы
В Волгограде боевая авиация провела тренировку к параду Победы
В Волгограде боевая авиация провела тренировку к параду Победы
В Волгограде боевая авиация провела тренировку к параду Победы
В Волгограде боевая авиация провела тренировку к параду Победы
В Волгограде боевая авиация провела тренировку к параду Победы