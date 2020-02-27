Фотогалереи
«Чужой ребёнок» в Волгоградском казачьем театре

Сцена из спектакля «Чужой ребёнок»

Сцена из спектакля «Чужой ребёнок»

Сцена из спектакля «Чужой ребёнок»

Сцена из спектакля «Чужой ребёнок»

Сцена из спектакля «Чужой ребёнок»

Сцена из спектакля «Чужой ребёнок»

Сцена из спектакля «Чужой ребёнок»

Сцена из спектакля «Чужой ребёнок»

Сцена из спектакля «Чужой ребёнок»

Сцена из спектакля «Чужой ребёнок»

Сцена из спектакля «Чужой ребёнок»

Сцена из спектакля «Чужой ребёнок»

Сцена из спектакля «Чужой ребёнок»

Сцена из спектакля «Чужой ребёнок»

Сцена из спектакля «Чужой ребёнок»

Сцена из спектакля «Чужой ребёнок»

Сцена из спектакля «Чужой ребёнок»

Сцена из спектакля «Чужой ребёнок»

Сцена из спектакля «Чужой ребёнок»

Сцена из спектакля «Чужой ребёнок»
Новости 24
Вратарь Мирослав Лобанцев покинул «Ротор»
Максим Виторган снимает в Волгограде «Письма Победы»
Следователи установили личности погибших на пожаре под Волгоградом
Проблемной высотке на улице Рыкачева в Волгограде нашли нового застройщика
Автор популярных романов встретится с волгоградскими читателями в Горьковке
В Волгоградской области за четыре года обещают отремонтировать и построить 37 мостов
Волгоградцам уменьшили прожиточный минимум почти на 250 рублей
В Волгограде жертвами лжебанкиров стали учитель, бухгалтер и еще девять человек
Под Волгоградом полуторагодовалый ребенок обварился кипятком
Владелица турфирмы, обманувшая сорок волгоградцев, проведет в колонии два года
В Волгограде конфликт водителей на дороге закончился стрельбой
Глава МЧС Волгоградской области уехал работать в Москву
Волгоградские волонтеры отправили в Швецию 8 собак
Тренер «Ротора» Александр Хацкевич: команда готова работать на результат
В Волжском появится свой Арбат - улица мастеров
Под Волгоградом Центром культуры руководил директор с двумя судимостями
В ВолГУ одобрили четырех кандидатов в ректоры
Под Волгоградом многодетную мать лишают прав на четверых детей
Больные муковисцидозом из Волгоградской области не получали лекарства
Экс-полицейский за взятку разрешил 119 мигрантам работать в Волгоградской области
В Волгограде мошенники предлагают заплатить за «Чистый знак»
В горящем под Волгоградом доме погибли три человека
Тройное ДТП устроил в Волгограде водитель грузовика
В Волгограде автоледи протаранила шиномонтаж: двое детей в больнице
У напавших на волжанина мужчин нашли экстремистские книги и оружие
Ушел из жизни создатель волгоградского трио «Альманах» Сергей Хайлов
На полигоне под Волгоградом испытают «Шмель» и «Солнцепек»
В Волжском лучшей паре подарят свадьбу
Прокуратура наказала чиновников из мэрии за препоны застройщикам