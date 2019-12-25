В Волгограде открылась юбилейная персональная выставка великолепного скульптора Сергея Щербакова
Персональная выставка скульптора Сергея Щербакова
Персональная выставка скульптора Сергея Щербакова
Персональная выставка скульптора Сергея Щербакова
Персональная выставка скульптора Сергея Щербакова
Персональная выставка скульптора Сергея Щербакова
Персональная выставка скульптора Сергея Щербакова
Персональная выставка скульптора Сергея Щербакова
Персональная выставка скульптора Сергея Щербакова
Персональная выставка скульптора Сергея Щербакова
Персональная выставка скульптора Сергея Щербакова