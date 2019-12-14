В Волгограде открылась выставка художника, влюбленного в цветы
Художник Алёны Шамайко
Картинка с выставки
На выставке художника, влюбленного в цветы
Картинка с выставки
На выставке художника, влюбленного в цветы
На выставке художника, влюбленного в цветы
Картинка с выставки
На выставке художника, влюбленного в цветы
Цветы вдохновляли художников
Алёна работает художником-сценографом, пишет картины, занимается танцами
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