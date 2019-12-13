Осень и зима во всей красе в картинах волгоградских художников
Выставка работ волгоградских художников "Межсезонье"
Выставка работ волгоградских художников "Межсезонье"
Выставка работ волгоградских художников "Межсезонье"
Выставка работ волгоградских художников "Межсезонье"
Выставка работ волгоградских художников "Межсезонье"
Выставка работ волгоградских художников "Межсезонье"
Выставка работ волгоградских художников "Межсезонье"
Выставка работ волгоградских художников "Межсезонье"
Выставка работ волгоградских художников "Межсезонье"
Выставка работ волгоградских художников "Межсезонье"
Это не капремонт, а тяп-ляп: в Волгограде подрядчика заставили исправить недочеты на исторических домах