Известный музыкант Михаил Казиник обнимет волгоградцев музыкой
Творческая встреча с Михаилом Казиником в ВМИИ
Творческая встреча с Михаилом Казиником в ВМИИ
Творческая встреча с Михаилом Казиником в ВМИИ
Творческая встреча с Михаилом Казиником в ВМИИ
Творческая встреча с Михаилом Казиником в ВМИИ
Творческая встреча с Михаилом Казиником в ВМИИ
Творческая встреча с Михаилом Казиником в ВМИИ
Творческая встреча с Михаилом Казиником в ВМИИ
Творческая встреча с Михаилом Казиником в ВМИИ
Творческая встреча с Михаилом Казиником в ВМИИ