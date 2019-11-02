В Волгоградском областном театре кукол состоялась премьера спектакля "Иван Рублёв и Копейкино царство"
Премьера спектакля "Иван Рублёв и Копейкино царство"
Премьера спектакля "Иван Рублёв и Копейкино царство"
Премьера спектакля "Иван Рублёв и Копейкино царство"
Премьера спектакля "Иван Рублёв и Копейкино царство"
Премьера спектакля "Иван Рублёв и Копейкино царство"
Премьера спектакля "Иван Рублёв и Копейкино царство"
Премьера спектакля "Иван Рублёв и Копейкино царство"
Премьера спектакля "Иван Рублёв и Копейкино царство"
Премьера спектакля "Иван Рублёв и Копейкино царство"
Премьера спектакля "Иван Рублёв и Копейкино царство"
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