Волгоградский театр кукол представил площадной спектакль

Сказка о попе и о работнике его Балде

Сказка о попе и о работнике его Балде

Сказка о попе и о работнике его Балде

Сказка о попе и о работнике его Балде

Сказка о попе и о работнике его Балде

Сказка о попе и о работнике его Балде

Сказка о попе и о работнике его Балде

Сказка о попе и о работнике его Балде

Сказка о попе и о работнике его Балде

Сказка о попе и о работнике его Балде

Сказка о попе и о работнике его Балде

Сказка о попе и о работнике его Балде

Сказка о попе и о работнике его Балде

Сказка о попе и о работнике его Балде

Сказка о попе и о работнике его Балде

Сказка о попе и о работнике его Балде