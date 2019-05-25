В Камышине открылся XVII Фестиваль театров малых городов России

Открытие фестиваля театров малых городов России
Открытие фестиваля театров малых городов России
Открытие фестиваля театров малых городов России
Открытие фестиваля театров малых городов России
Открытие фестиваля театров малых городов России
Открытие фестиваля театров малых городов России
Открытие фестиваля театров малых городов России
Открытие фестиваля театров малых городов России
Открытие фестиваля театров малых городов России
Открытие фестиваля театров малых городов России
Открытие фестиваля театров малых городов России
Открытие фестиваля театров малых городов России
Открытие фестиваля театров малых городов России
Открытие фестиваля театров малых городов России
Открытие фестиваля театров малых городов России
Открытие фестиваля театров малых городов России
Открытие фестиваля театров малых городов России
Открытие фестиваля театров малых городов России
Открытие фестиваля театров малых городов России
Открытие фестиваля театров малых городов России