В Волгограде состоялось официальное открытие обновлённой Центральной набережной

В Волгограде состоялось открытие обновлённой Центральной набережной
В Волгограде состоялось открытие обновлённой Центральной набережной
В Волгограде состоялось открытие обновлённой Центральной набережной
В Волгограде состоялось открытие обновлённой Центральной набережной
В Волгограде состоялось открытие обновлённой Центральной набережной
В Волгограде состоялось открытие обновлённой Центральной набережной
В Волгограде состоялось открытие обновлённой Центральной набережной
В Волгограде состоялось открытие обновлённой Центральной набережной
В Волгограде состоялось открытие обновлённой Центральной набережной
В Волгограде состоялось открытие обновлённой Центральной набережной
В Волгограде состоялось открытие обновлённой Центральной набережной
В Волгограде состоялось открытие обновлённой Центральной набережной
В Волгограде состоялось открытие обновлённой Центральной набережной
В Волгограде состоялось открытие обновлённой Центральной набережной
В Волгограде состоялось открытие обновлённой Центральной набережной
В Волгограде состоялось открытие обновлённой Центральной набережной