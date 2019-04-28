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Волгоградцам раздали частицы Благодатного огня из Иерусалима

В Волгоград привезли Благодатный огонь

В Волгоград привезли Благодатный огонь

В Волгоград привезли Благодатный огонь

В Волгоград привезли Благодатный огонь

В Волгоград привезли Благодатный огонь

В Волгоград привезли Благодатный огонь

В Волгоград привезли Благодатный огонь

В Волгоград привезли Благодатный огонь

В Волгоград привезли Благодатный огонь

В Волгоград привезли Благодатный огонь

В Волгоград привезли Благодатный огонь

В Волгоград привезли Благодатный огонь

В Волгоград привезли Благодатный огонь

В Волгоград привезли Благодатный огонь
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