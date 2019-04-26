Фотогалереи
Волгоградские художники отметили юбилей своего творческого союза масштабной выставкой

Вячеслав Милованов, председатель союза художников Волгограда

Заслуженный работник культуры РФ, член Союза художников России Елена Орлова

Людмила ТЕРЕХОВА, главный художник Волгоградского ТЮЗа

Известный волгоградский художник Глеб Вяткин

Скульптор Юрий Тютюкин

В Волгограде открылась выставка местных художников

В Волгограде открылась выставка местных художников

В Волгограде открылась выставка местных художников

В Волгограде открылась выставка местных художников

В Волгограде открылась выставка местных художников

В Волгограде открылась выставка местных художников

В Волгограде открылась выставка местных художников

В Волгограде открылась выставка местных художников

В Волгограде открылась выставка местных художников
Новости 24
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