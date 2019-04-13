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Волгоградцы написали «Тотальный диктант»

Волгоградцы написали «Тотальный диктант»

Волгоградцы написали «Тотальный диктант»

Волгоградцы написали «Тотальный диктант»

Волгоградцы написали «Тотальный диктант»

Волгоградцы написали «Тотальный диктант»

Волгоградцы написали «Тотальный диктант»

Волгоградцы написали «Тотальный диктант»

Волгоградцы написали «Тотальный диктант»

Волгоградцы написали «Тотальный диктант»

Волгоградцы написали «Тотальный диктант»
Новости 24
Мисс Россия -2019: финал пройдет без участия волгоградок
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На презентацию комедии «Миллиард» в Волгоград приедет один из главных героев фильма
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Без паники: в Волгограде специально жгут камыш на Тулака и в поселке Купоросный
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Этой весной в армию призовут более 2,5 тысяч волгоградцев