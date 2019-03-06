Праздник весны и красоты: В "Царицынской опере" прошел конкурс красоты «Мисс Титан-Баррикады 2019»

Праздник весны, красоты и грации! Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.
Праздник весны, красоты и грации! Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.
Праздник весны, красоты и грации! Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.
Праздник весны, красоты и грации! Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.
Праздник весны, красоты и грации! Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.
Праздник весны, красоты и грации! Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.
Праздник весны, красоты и грации! Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.
Праздник весны, красоты и грации! Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.
Праздник весны, красоты и грации! Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.
Праздник весны, красоты и грации! Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.
Праздник весны, красоты и грации! Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.
Праздник весны, красоты и грации! Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.
Праздник весны, красоты и грации! Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.
Праздник весны, красоты и грации! Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.
Праздник весны, красоты и грации! Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.
Праздник весны, красоты и грации! Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.