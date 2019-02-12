В Волгоградском ТЮЗе показали фотографии детей Сталинграда
Дизайнер Олег Ширяев показывает свою детскую фотографию
Выставка фотографий «Дети Сталинграда — ангелы Великой Победы»
Владислав Мамонтов – известный в Волгограде археолог
Выставка фотографий «Дети Сталинграда — ангелы Великой Победы»
Выставка фотографий «Дети Сталинграда — ангелы Великой Победы»
Выставка фотографий «Дети Сталинграда — ангелы Великой Победы»
Выставка фотографий «Дети Сталинграда — ангелы Великой Победы»
Выставка фотографий «Дети Сталинграда — ангелы Великой Победы»
Выставка фотографий «Дети Сталинграда — ангелы Великой Победы»
Выставка фотографий «Дети Сталинграда — ангелы Великой Победы»