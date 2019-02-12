Фотогалереи
В Волгоградском ТЮЗе показали фотографии детей Сталинграда

Дизайнер Олег Ширяев показывает свою детскую фотографию

Выставка фотографий «Дети Сталинграда — ангелы Великой Победы»

Владислав Мамонтов – известный в Волгограде археолог

Выставка фотографий «Дети Сталинграда — ангелы Великой Победы»

Выставка фотографий «Дети Сталинграда — ангелы Великой Победы»

Выставка фотографий «Дети Сталинграда — ангелы Великой Победы»

Выставка фотографий «Дети Сталинграда — ангелы Великой Победы»

Выставка фотографий «Дети Сталинграда — ангелы Великой Победы»

Выставка фотографий «Дети Сталинграда — ангелы Великой Победы»

Выставка фотографий «Дети Сталинграда — ангелы Великой Победы»
Новости 24
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