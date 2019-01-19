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В Волгограде новый митрополит Феодор освятил воду на Центральной набережной

В Волгограде митрополит Феодор освятил воду

В Волгограде митрополит Феодор освятил воду

В Волгограде митрополит Феодор освятил воду

В Волгограде митрополит Феодор освятил воду

Крещенские купания

Крещенские купания

Крещенские купания

В Волгограде митрополит Феодор освятил воду

В Волгограде митрополит Феодор освятил воду

В Волгограде митрополит Феодор освятил воду
Новости 24
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