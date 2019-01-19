В Волгограде новый митрополит Феодор освятил воду на Центральной набережной
В Волгограде митрополит Феодор освятил воду
В Волгограде митрополит Феодор освятил воду
В Волгограде митрополит Феодор освятил воду
В Волгограде митрополит Феодор освятил воду
Крещенские купания
Крещенские купания
Крещенские купания
В Волгограде митрополит Феодор освятил воду
В Волгограде митрополит Феодор освятил воду
В Волгограде митрополит Феодор освятил воду
Борьба за кресла чиновников: на конкурс в кадровый резерв администрации Волгограда подали уже 30 заявок
Адвокат Кристоф Вишеманн заявил, что МОК скрыл доказательства невиновности российских атлетов перед Олимпиадой-2018