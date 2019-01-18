В Волгограде открылась выставка современных художников «Романтики-XXI»
Выставка современных художников «Романтики-XXI»
Выставка современных художников «Романтики-XXI»
Выставка современных художников «Романтики-XXI»
Выставка современных художников «Романтики-XXI»
Выставка современных художников «Романтики-XXI»
Выставка современных художников «Романтики-XXI»
Выставка современных художников «Романтики-XXI»
Выставка современных художников «Романтики-XXI»
Выставка современных художников «Романтики-XXI»
Выставка современных художников «Романтики-XXI»
Борьба за кресла чиновников: на конкурс в кадровый резерв администрации Волгограда подали уже 30 заявок