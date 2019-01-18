Фотогалереи
В Волгограде открылась выставка современных художников «Романтики-XXI»

Выставка современных художников «Романтики-XXI»

Выставка современных художников «Романтики-XXI»

Выставка современных художников «Романтики-XXI»

Выставка современных художников «Романтики-XXI»

Выставка современных художников «Романтики-XXI»

Выставка современных художников «Романтики-XXI»

Выставка современных художников «Романтики-XXI»

Выставка современных художников «Романтики-XXI»

Выставка современных художников «Романтики-XXI»

Выставка современных художников «Романтики-XXI»
Новости 24
За год в Волгоградской области отремонтировали 117 километров трасс
Бывшего директора ФК «Астрахань» обвинили в хищении бюджетных средств
В Волжском у многоэтажки нашли тела влюбленных парня и девушки
22-летняя астраханка заколола ребенка ножом сразу после рождения
Напился и поскользнулся: в Волжском на ледяном тротуаре умер мужчина
В Волгограде мусорный реогператор уволил нерадивых логистов и набирает новых сотрудников
Носил зэкам телефоны: надзиратель колонии Волжского отправится за решетку
Зимнее первенство по фигурному веловождению пройдет в Волгограде
Автобус столкнулся с иномаркой в центре Волгограда
18-летний студент задушил бездомную кошку на глазах у детей
День снега отметят 20 января в Волжском
Борьба за кресла чиновников: на конкурс в кадровый резерв администрации Волгограда подали уже 30 заявок
Акция «47 счастливых автомобилей KIA в наличии»
Шесть лет колонии дали бизнесмену Волгограда за недоплату 18 миллионов рублей налогов
19 января волгоградцев приглашают бесплатно проверить здоровье
В каждом районе Волгоградской области в школах появятся агроклассы