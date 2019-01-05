Фотогалереи
В Волгограде состоялся фестиваль снеговиков

В Волгограде состоялся фестиваль снеговиков

В Волгограде состоялся фестиваль снеговиков

В Волгограде состоялся фестиваль снеговиков

В Волгограде состоялся фестиваль снеговиков

В Волгограде состоялся фестиваль снеговиков

В Волгограде состоялся фестиваль снеговиков

В Волгограде состоялся фестиваль снеговиков

В Волгограде состоялся фестиваль снеговиков

В Волгограде состоялся фестиваль снеговиков

В Волгограде состоялся фестиваль снеговиков
Новости 24
Фанаты Ротора поздравили Олега Веретенникова: С днем рождения, наше все!
ГАИ предупреждает волгоградских водителей о сильном снегопаде и морозе
В Волгоградской области из-за снегопада без света остались почти 12 тысяч человек
На волгоградской трассе в ДТП пострадали пять человек
Восемь самолетов в Волгограде отправили на санконтроль из-за чихающих и курящих пассажиров
В Волгограде по вине горе-водителей в авариях пострадали два ребенка
5 января волгоградцев зовут на караоке и новогоднюю газировку
Заметает: на волгоградских трассах дорожники перешли на режим повышенной готовности
Епископа Волгоградского и Камышинского Феодора возвели в сан митрополита
Из-за снегопадов в Волгоградской и Саратовской областях несколько поездов задержались в пути
В Волгограде прибавилось дорожной техники
Волгоградец умер, когда откапывал застрявшую машину из снега
Волжанина будут судить за организацию наркопритона у себя в квартире
В Волгограде пенсионерка из ревности разбила машину своему молодому сожителю
В Волгограде в аварии пострадал семилетний мальчик
В Волгограде на ериках и озерах начался замор рыбы
В Волгограде бензин на многих АЗС вырос на 70 копеек
Волжанка погибла под колесами «двенадцатой»
Военному из Волгограда выплатили рекордную субсидию в 10 миллионов
Губернатор Бочаров решил взяться за «Старую Сарепту»
Два человека погибли на пожаре в Волгоградской области
В Волгограде мать и 9-летняя дочь отравились угарным газом
Автобус и маршрутка столкнулись на юге Волгограда: пострадали двое
Женщина погибла в ДТП на трассе Москва – Волгоград
Постоялец ограбил администратора хостела в Волгограде
Волгоградские ученые получили 121 миллион на исследования
3 января 2019 в Волгограде: Музыкальный карнавал и ЗОЖ дискотека