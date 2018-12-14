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Волгоградский художник Георгий Матевосян отмечает юбилей выставкой «Обнимая время»

Художник Георгий Матевосян отмечает юбилей выставкой

Выставка Георгия Матевосяна «Обнимая время»

Выставка Георгия Матевосяна «Обнимая время»

Выставка Георгия Матевосяна «Обнимая время»

Выставка Георгия Матевосяна «Обнимая время»

Выставка Георгия Матевосяна «Обнимая время»

Выставка Георгия Матевосяна «Обнимая время»

Выставка Георгия Матевосяна «Обнимая время»

Выставка Георгия Матевосяна «Обнимая время»

Художник Георгий Матевосян отмечает юбилей выставкой
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