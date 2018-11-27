В Волгограде прошла презентация книги о военном детстве художника Лева ТЫРИНА
Презентация книги «Картинки моего сталинградского детства»
Презентация книги «Картинки моего сталинградского детства»
Презентация книги «Картинки моего сталинградского детства»
Презентация книги «Картинки моего сталинградского детства»
Презентация книги «Картинки моего сталинградского детства»
Презентация книги «Картинки моего сталинградского детства»
Презентация книги «Картинки моего сталинградского детства»
Презентация книги «Картинки моего сталинградского детства»