Фотогалереи
Волгоградский театр кукол покажет «Ночь перед Рождеством»

Сцена из спектакля «Ночь перед Рождеством»

Сцена из спектакля «Ночь перед Рождеством»

Сцена из спектакля «Ночь перед Рождеством»

Сцена из спектакля «Ночь перед Рождеством»

Сцена из спектакля «Ночь перед Рождеством»

Сцена из спектакля «Ночь перед Рождеством»

Сцена из спектакля «Ночь перед Рождеством»

Сцена из спектакля «Ночь перед Рождеством»

Сцена из спектакля «Ночь перед Рождеством»

Сцена из спектакля «Ночь перед Рождеством»

Сцена из спектакля «Ночь перед Рождеством»

Сцена из спектакля «Ночь перед Рождеством»

Сцена из спектакля «Ночь перед Рождеством»

Сцена из спектакля «Ночь перед Рождеством»

Сцена из спектакля «Ночь перед Рождеством»

Волгоградский театр кукол покажет «Ночь перед Рождеством»
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