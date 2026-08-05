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НовостиОбщество5 августа 2026 16:15

В Волгограде официально разрешили купаться на пляже на Нижнем Тракторном

В зоне отдыха провели обследование дна, работают спасатели
Екатерина СИМОХИНА
В Волгограде открыли рекордное за последние 5 лет количество официальных пляжей с купанием.

В Волгограде открыли рекордное за последние 5 лет количество официальных пляжей с купанием.

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Во второй половине лета в Волгограде открыли еще один пляж – на Нижнем Тракторном. Как сообщили корреспонденту volgograd.kp.ru в мэрии, в конце июля городские власти дождались положительного заключения от Роспотребнадзора: вода и песок для отдыхающих не опасны. Это позволило официально открыть пляж.

Здесь провели водолазные работы, организовали спасательный пост. Зона отдыха с купанием введена в эксплуатацию.

Это третий разрешенный для купания пляж в Волгограде. Два других ранее открыли в Кировском районе на Сарпинском и в Красноармейском на полуострове Сарептском. В Среднеахтубинском районе Роспотребнадзор разрешил открыть пляжи с купанием в Бобрах и на острове Крит, а также на турбазе «Река & Песок». В Волгограде также открыли пляж без купания на Тулака.