В Волгограде официально разрешили купаться на пляже на Нижнем Тракторном

В Волгограде открыли рекордное за последние 5 лет количество официальных пляжей с купанием. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Во второй половине лета в Волгограде открыли еще один пляж – на Нижнем Тракторном. Как сообщили корреспонденту volgograd.kp.ru в мэрии, в конце июля городские власти дождались положительного заключения от Роспотребнадзора: вода и песок для отдыхающих не опасны. Это позволило официально открыть пляж.

Здесь провели водолазные работы, организовали спасательный пост. Зона отдыха с купанием введена в эксплуатацию.

Это третий разрешенный для купания пляж в Волгограде. Два других ранее открыли в Кировском районе на Сарпинском и в Красноармейском на полуострове Сарептском. В Среднеахтубинском районе Роспотребнадзор разрешил открыть пляжи с купанием в Бобрах и на острове Крит, а также на турбазе «Река & Песок». В Волгограде также открыли пляж без купания на Тулака.