Зуд, сыпь, отравление: чем грозит купание в зеленой «цветущей» воде волгоградцам

В этом году вода зацвела раньше Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В этом году вода в Волге и более мелких волгоградских водоемах из-за жары зацвела раньше времени, еще в июле. Раньше старики не советовали купаться после того, как пройдет Ильин день – 2 августа. К этому времени вода всегда становится зеленоватой, мутной, иногда с запахом. Стоит ли купаться, если вода «зацвела», и какими проблемами это грозит, рассказали в Службе спасения региона.

«Цветение» водоемов - естественный процесс размножения сине-зеленых водорослей и цианобактерий, который активно развивается при температуре воды выше 20-25 градусов и обилии солнечного света. Водоросли эти выделяют токсины, которые могут вызывать отравления и аллергические реакции у человека и животных.

Поэтому, искупавшись в цветущей реке, волгоградцы могут столкнуться с кожными реакциями: зуд, покраснение, сыпь и раздражение. Пить зеленую мутную воду вообще нельзя. Случайный глоток во время купания может привести к отравлению с тошнотой, рвотой и диареей. Еще серьезнее последствия могут быть для домашних питомцев. Кроме того, мутная вода скрывает опасности на дне: коряги, перепады глубин.

Так что, если вода в реке или озере окрасилась в яркий зеленый, сине-зеленый или бурый цвет, купаться в ней не стоит. Тем более, если на поверхности появилась пленка или пена, резкий запах - гнилостный или затхлый. Если все же рискнете и получите раздражение кожи, промойте ее чистой водой. При заглатывании прополощите рот. Станет хуже, появятся симптомы отравления – сразу идите к врачу.