На подходах к вокзалу в Волгограде завершена только половина работ

Улицу расширят до четырех полос за счет пешеходной зоны. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Неудобства пешеходов на улице Коммунистической в Волгограде завершатся еще не скоро. На подходах к вокзалу работу по благоустройству в самом разгаре. По данным мэрии Волгограда, здесь уложено пока только 50% тротуарной плитки. Уже не первый месяц волгоградские пешеходы и многочисленные гости города прыгают у вокзала через кучи песка и стройматериалов, перебегают дорогу на свой страх и риск из-за неработающих светофоров и ждут окончания работ по благоустройству.

Сейчас тротуары мостят на улице Коммунистической на участке от Гоголя до Володарского.

- В настоящее время на объекте выполнено устройство подстилающих слоёв из песка и щебня общей площадью более 1,4 тысячи квадратных метров, установлено свыше 770 погонных метров новых бортовых камней, - отчитались в мэрии.

Оставили место и под озеленение. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Улица преображается на глазах. Параллельно идут работы по расширению проезжей части на Коммунистической до четырех полос. Волгоградцам придется потерпеть. Зато потом, как уверяют чиновники, эта улица станет более удобной и безопасной и для пешеходов, и для автомобилистов, и для многочисленных туристов.

Вопреки опасениям многих, что из-за переустройства Привокзальной площади с чемоданами и сумками придется тащиться издалека, власти успокаивают: место для кратковременной остановки у вокзала будет. Оставить там машину нельзя, но высадить людей с вещами смогут все. А припарковать машину можно на новой парковке у каланчи или вдоль улицы Коммунистической в парковочных карманах.