Волгоградскому пенсионеру вернули 1,1 млн, переведенных на «безопасный счет»

Данные своих карт продавать запрещено. Фото: Семен ШПАК. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области благодаря прокуратуре благополучно завершилась история 71-летнего пенсионера, которого мошенники развели более чем на миллион рублей. Деньги, которые потерял пожилой мужчина, удалось взыскать с владельца банковского счета, на который волгоградец перевел внушительную сумму. Посредник мошенников, который продал данные своей карты, вернет жителю Волжского всю сумму.

Как выяснило следствие, пенсионеру на телефон поступил звонок с неизвестного номера. Мошенникам удалось легко обвести вокруг пальца пожилого человека.

- Будучи введенным в заблуждение, в условиях психотравмирующей ситуации мужчина перевел свои сбережения на указанный злоумышленником счет, - рассказали в прокуратуре.

Дальше выяснилось, что сумма была переведена на счет 28-летнего жителя города Борзя Забайкальского края. Ему предъявили иск о необоснованном вознаграждении и заставили выплатить пострадавшему 1,1 млн рублей, даже если он был просто посредником.