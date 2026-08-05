На дне 260 тыс. кубов ила: в Волгоградской области спасают Медведицу

На Медведице работает земснаряд. Фото: облкомприроды.

15 километров одной из крупнейших рек на территории Волгоградской области продолжают расчищать по нацппроекту. Как сообщает облкомприроды, с конца 2025 года уже более четверти от общего объема подрядчик выполнил. Плавучий земснаряд проходит по реке Медведице и поднимает донные отложения. На дне, по оценкам, более 260 тыс. кубометров ила и песка.

Подрядчик готовится подключить второй земснаряд. Помимо донных отложений, русло реки очищают от мусора, погибших деревьев. Расчищают Медведицу на территории двух районов Волгоградской области – в Руднянском и Жирновском. Деньги выделяют в рамках федерального проекта «Вода России». Расчистка необходима для улучшения качества жизни людей, качественных характеристик воды в реке и восстановления биоразнообразия водоема.