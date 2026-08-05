В волгоградском бюджете-2027 приоритетом останется поддержка участников СВО

Эффективнее расходовать деньги и создавать условия для инвесторов будут власти региона. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Исполнение областного бюджета в этом году и планы на 2027-й год обсудили в среду, 5 августа, на совещании в администрации региона. Его провел губернатор Андрей Бочаров. Он собрал представителей профильных ведомств, чтобы поставить задачи на плановый период. Ключевыми моментами была и останется поддержка участников СВО, выполнение социальных обязательств перед жителями и реализация ранее обозначенных проектов развития Волгоградской области. Эти направления должны быть обеспечены в полном объеме.

- Ткущая ситуация в экономике Волгоградской области характеризуется устойчивостью основных экономических показателей. По итогам семи месяцев необходимо отметить стабильность социально-экономической обстановки в регионе, социальные обязательства выполняются в полном объеме, — рассказал об обстановке на сегодняшний день Андрей Бочаров. - Реализация планов развития и инвестиционных проектов в целом проходит в соответствии с графиками.

Еще одной задачей остается повышение эффективности расходования бюджетных средств. Эту задачу приходится решать и в 2026 году, и, скорее всего, в 2027-м. Помимо этого глава региона поставил задачу создания дополнительных условий для привлечения инвестиций. Это касается проектов государственно-частного партнерства, социально-экономической сферы. Заместители главы региона и руководители профильных ведомств должны искать, на чем сэкономить и как дополнительно привлечь деньги на реализацию проектов.