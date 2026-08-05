Более 1 млн рублей выиграла в лотерею уроженка Волгограда

Волгоградке улыбнулась удача. Фото предоставлено распространителем лотереи

Уроженке Волгоградской области Галине Веприцкой крупно повезло – она выиграла 1 066 680 рублей в гослотерее. Билеты лотереи в мобильном приложении учитель покупала регулярно, родственники даже шутили над ней по этому поводу. Но больше не будут. Искренняя вера в удачу не подвела.

Галина большую часть жизни прожила в Волгограде, сейчас перебралась в Москву. Работает учителем начальных классов. Увлекается корейской культурой и K-pop, изучает язык, смотрит дорамы и мечтает посетить Южную Корею. Но выигрыш потратит не на путешествие, а на погашение кредита.

Имя и фото публикуется с разрешения победительницы лотереи.