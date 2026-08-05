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НовостиОбщество5 августа 2026 10:18

Более 1 млн рублей выиграла в лотерею уроженка Волгограда

Выигрыш женщина пустит на погашение кредитов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Волгоградке улыбнулась удача. Фото предоставлено распространителем лотереи

Волгоградке улыбнулась удача. Фото предоставлено распространителем лотереи

Уроженке Волгоградской области Галине Веприцкой крупно повезло – она выиграла 1 066 680 рублей в гослотерее. Билеты лотереи в мобильном приложении учитель покупала регулярно, родственники даже шутили над ней по этому поводу. Но больше не будут. Искренняя вера в удачу не подвела.

Галина большую часть жизни прожила в Волгограде, сейчас перебралась в Москву. Работает учителем начальных классов. Увлекается корейской культурой и K-pop, изучает язык, смотрит дорамы и мечтает посетить Южную Корею. Но выигрыш потратит не на путешествие, а на погашение кредита.

Имя и фото публикуется с разрешения победительницы лотереи.