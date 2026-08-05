Переезд через трамвайные пути в Жилгородке закроют на двое суток в Волгограде

В Волгограде обновляют пути в Дзержинском Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ходе реконструкции трамвайной линии в Дзержинском районе в ближайшие дни обновят переезд на пересечении улиц Краснополянской и 51-й Гвардейской. Из-за этого волгоградским водителям двое суток придется менять маршрут. Движение на переезде через трамвайные пути ограничат с 4.00 часов 6 августа до 4.00 часов 8 августа 2026 года, сообщили в мэрии.

- Объезд места проведения работ - по улицам Исторической, 51-Гвардейской и Кутузовской, - рассказали власти.

За это время на переезде снимут старую рельсошпальную решетку, сделают новое основание пути и обновят трамвайное полотно. После уложат новый слой асфальтобетона вровень с рельсами, чтобы машины не прыгали через трамвайные пути.